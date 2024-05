Foto: acervo pessoal Esteios de O POVO, Clóvis Holanda, Príncipe dos Colunistas, e Erick Guimarães, com Socorro França e desembargador Adalberto Benevides, no enlace de Filipe Dummar Azevedo e Sueleny Caetano

Tales Sá Cavalcante será homenageado na II Feira de Livros de Lavras da Mangabeira, em 11, 12 e 13 de julho.

Trata-se, no caso, do segundo município a ter ensejado, até hoje, maior número de imortais à Academia Cearense de Letras.

Da qual, por sinal, o educador reverenciado é atual presidente, tendo recebido Palácio da Luz de Lúcio Alcântara.

Totalizando oito, dos quais cinco já foram convocados por Deus, Joel e Josafá Linhares, Filgueiras Lima, João Clímaco Bezerra e Joaryvar Macêdo.

E três permanecentes entre nós, Linhares Filho, Dimas Macêdo e Batista de Lima, que, a propósito, vem a ser coordenador do colóquio.

CARTAS POR REZAS

Biribistas semanais do Ideal trocam clube, amanhã, por São Vicente.

Solidárias a Arides Rodrigues, que manda celebrar pelo sétimo da partida do marido Renato Stênio.

FUSO

Via Internet, dr. Flávio Leitão se conecta, dia 18, com Portugal, aqui, de manhã, lá, à tarde.

Fito participar do I Simpósio Luso-Brasileiro de Médicos Católicos.

TRILOGIA

Pedro Bezerra, da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo.

Botou logo três no prelo, Arias e Areias, Sol ao Luar, Luar ao Sol.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 15 de maio: Fragata Daniel Rocha, comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros .... Vânia Canamary, com marido Aristófanes, excelente companheira de andanças pelaí, inclusos réveillons esplêndidos .... Rodrigo Viriato, toca com o irmão bufês e cafeterias de muito bom nível .... Christine Marinho, entre outras vantagens, é nora do Anastácio de Sousa.

BON MOT

"Ame a vida. Enfrente-a. Porque, boa ou má, não temos outra." (Friedrich Nietzsche)