Foto: acervo pessoal Erilan Girão, uma das três varoas do Jonas Carlos da Loteria, que não deu varão, e minha ex-vizinha da Caio Cid, Lucila Norões

Graças à intervenção do meu particular amigo Tony Ripoll, um nativo da ilha, tenho agora hotel oficial em Ibiza.

Trata-se do Palladium Palace, na Praia d'en Bossa, onde usufruo de confortante regalia.

O hotel funciona na base da pulseirinha e a comida, desjejum, almoço e janta, atende a qualquer paladar, por mais refinado.

O dr. Antonio Mutantes, presidente do grupo que tem até mesmo filial brasileira na Bahia, armou um verdadeiro espetáculo.

Transferindo para dentro, nada mais, nada menos, do que o mar e a montanha.

A hospitalidade, iniciando sempre na primavera, e só fechando no final do verão, envolve cinco gerações, havendo diversão e entretenimento para todos.

MANTENEDOR

Tales Sá Cavalcante comandou almoço no Ideal do grupo por ele instituído para equacionar problemas prementes da Academia Cearense.

Do qual fazem parte seu antecessor Lúcio Alcântara, Pio Rodrigues, Durval Aires e João Soares, único ausente.

LIMITES

No jantar que lhe ofereci na Torre do Iracema, Carlos Alberto Torres, capitão do último escrete campeão jogando bola, estabeleceu.

Pra seleção, só valem Rio e São Paulo, e mais modestamente, Minas e Rio Grande, pois os outros estados não têm cacife.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 16 de maio: Georgina Rosa, única mulher que o pai José Macêdo nomeou para executiva do Grupo .... Maria Luíza Ary, líder do Casablanca ....Lúcio Alcântara, Ex-Quase-Tudo .... Vanessa Veríssimo, mulher do Marcos, um dos três varões do saudoso Nivaldo .... Creusa Cruz, do Diogo .... Seridião Montenegro, remido da Fazenda.

