Nataliciantes do Dia

Patrícia Macêdo, que no ano anterior recebeu os amigos do Amarílio em Paracuru, afinal, é aurorense como eu.

Lêda Farias, sobrinha de meus grandes amigos e protetores Audísio e Edmilson Pinheiro.

Neto Ramalho, protagonista maior do crescimento dos Mercadinhos São Luiz .... Nádya Cabral, paracumbucana do pé da duna.

José Augusto Ximenes, supermercadista .... Ariane Saboya, filha do Xara e nora-neta de Nadir Papi.

Helena Machado, mulher do José Hugo, que trabalhou na restauração de Lisboa.

Randal Pompeu, atual reitor da Unifor, quer dizer, sucessor de Antero Coelho, que foi o primeiro.

NORTE-SUL

Ilenir Jacob foi a primeira convidada adentrante do almoço sextafeirino do Jangada Clube.

Após partida do gentleman Marc, se divide entre São Paulo e Piauí, onde tem netos.

PELO DEDO

Recebi e já li livro do amigo Pedro Gurjão, com quem trabalhei no lançamento da TV Cidade.

Apreciei a partir do título, E Por Falares e Cantares.

LÁ & CÁ

Tiveram outros cumbucanos no Costa Diadema, tais Koen e Josiane.

Ela, belga. Oficialmente residem nas Ilhas Canárias, onde escalaram, revendo.

BICOS DE PENA

Programado pro almoço do Jangada Clube, Carlos Araruna faltou, pois aereamente preso em Juazeiro, só chegaria no final .... Almoçando no Jaguaribe Beach do Fortim, no feriado de Corpus Christi, casais Álvaro Andrade e Antônio (Costinha) Costa .... Meu primo Arthur de Castro, desta vez, foi longe, pois flagrado no Remanso do Peixe Frutos do Mar, de Belém .... Lana e Carlos Petrone comandavam mesa grande na domingueira do Don Pepe.

BON MOT

"QUEM PEDE A PALAVRA NEM SEMPRE A DEVOLVE EM CONDIÇÕES" Max Nunes