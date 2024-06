Fim da reclamação em campo

Se um dia chegar à presidência da Fifa (Fédération Internationale de Footbal Association), acabarei com reclamação em campo.

O treinador será notificado imediatamente para substituir o protestador por outro do banco.

Pois, até hoje, não se viu nenhum juiz voltar atrás de uma decisão, atendendo a manifestação de atleta.

Tudo fica por conta do baixo nível intelectual do praticante profissional do esporte bretão.

Os próprios dirigentes do clube e o árbitro deveriam insistir para mudar a ignorância quase coletiva.

Ao invés do cartão amarelo, o castigo para o player seria ficar fora de campo e ver um colega em seu lugar.

JÁ ERA

Aplicando seis no Vasco.

Flamengo dá a ideia de que pelo menos no Maracanã não se faz mais português como antigamente.

FORRÓ TEM DONO

Jacaré e Sua Gente animam sexta São João do Cipó.

Que terá como animador-mor próprio dono da casa, médico humanitário Joaquin Gadelha.

SAIA & CAMISA

Na Matriz da Tabuba, vigário, padre Maurício, conseguiu empatar o jogo.

Na dominical das cinco, o que tinha de mulher, tinha de homem.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 5 de junho: Dr Walber Vieira, que forma no meu Guia-Saúde particular .... Desembargadora Nailde Pinheiro, uma aurorense que foi presidente do Tribunal de Justiça .... Dr Daniel Diógenes, que divide com a mulher a tocagem do produtivo Fertibaby .... Hermano Franck, que, quando tinha lista dos Dez Mais, era.

BON MOT