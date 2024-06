Acepipe do meu Minuto

Martelando-Martelante: No meu Minuto, utilidade pública de O POVO-CBN, tenho insistido que adulto não beija criança.

Teve governador que ouviu (mal) o secretário da Cultura e fechou a entrada da geral do José de Alencar, que são as torrinhas.

Cachimbo, até que se pode admitir, porém, jamais, o cavalheiro poderá acender o charuto em frente de uma dama.

Arroz Amargo é isso, comida sem graça e convidados idem, melhor oferecer um chá de erva-doce.

"Eu penso", "me parece", no lugar de "eu acho", pois achar se presta mais a objeto perdido.

Casal andando na calçada, lugar de honra, quer dizer, o da mulher, é a parede.

MEIA FAMÍLIA

Wilma Patrício, que tem metade mais um dos filhos morando em Natal, se encontra na capital do Norte Rio Grande.

Mister do casamento de Marina Gaspar, enteada do Eduardo, pois filha de Marília.

CUMPRINDO A LEI

Josimar, colega aqui de casa, foi quem agendou.

E assim, manhã de segunda, fui enfrentar, na primeira sala da Aguanambi, a dra Vera Melo, que é quem põe em dia a ficha orgânica do pessoal de O POVO.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 6 de junho: Alcides Rego, genro da Wânia Dummar .... Romélia Martin, que a última vez que vi foi dançando com Carlos no jubileu de Hans Schmidtner, no Estoril de Portugal .... Tamires Brito.

