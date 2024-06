Lança no Teatro Nadir Papi Saboya

O Teatro Nadir Papi Saboya do Farias Brito estará na crista, hoje, às dezenove.

Acontece que Nájila Cabral autografará Artur Bruno - Caminhos de Educação e Meio Ambiente no Ceará.

Que será apresentado pelo governador Elmano de Freitas, com prefácio do ministro Camilo Santana.

Quem convida é Tales de Sá Cavalcante, presidente da Academia Cearense de Letras.

Aliás, coube ao Degas Aqui inaugurar a nova casa.

Sugerindo a vinda de Paulo Autran, que foi aplaudido, inclusive, pelo então chefe do Executivo, Tasso Jereissati, e primeira-dama Renata.

LÁ EM CIMA

Lançamento do Anuário de O POVO representa abertura imponente para o segundo semestre.

Primeiro de julho, no Casa Dunas, local onde já aconteceu no passado.

TELA NA MESA

Jantando no Chez Marc, Cláudio Aguiar me fez recordar O Arco do Triunfo, penúltimo filme de Ingrid Bergman em Hollywood, nos 40.

Encerrando repasto com Calvados, a bebida da película, quando contracenou pela segunda vez com Charles Boyer.

LONGE

De volta de Singapura, Maria Vital.

Que poderá reaparecer na Quarta Santa da próxima semana.

BICOS DE PENA

Edilmo Cunha encontrado no avião, rumo Piauí, pois seus negócios não são à parte .... Dentro da política de boa vizinhança, Inês e Marc vistos dominicalmente no Fornetto .... Fernando César me ensejou rever prezadíssimo Hélio Barros, que havia séculos.

BON MOT

"A MAIS TERRÍVEL POBREZA É A SOLIDÃO E O SENTIMENTO DE NÃO SER AMADO" Madre Tereza