Uma sexta de primeira

Foto: acervo pessoal A palavra bem facultada, Fernando e Fernanda

O meu colega, que por sinal já partiu, Tavares de Miranda, começaria precisamente assim.

Aconteceu sobre carretéis e na pauta do preciso, o almoço sextafeirino.

No meu caso, no Jangada Clube, no extremo leste da decantada Praia de Iracema.

Dezoito lugares marcados, com anfitriola Wilma Patrício dando sua esquerda a Jorge Parente, que deu direita a Ilenir Jacob.

Que deu direita a Paulo Siqueira, que deu direita a Lurdes Cunha, que deu direita a Adriano Josino.

Que deu sua direita a Norma Siqueira, que deu sua direita a Nadja Parente.

Na fileira oeste, Regina Costa, que dava sua esquerda ao dr Sá Júnior, que dava sua esquerda a Auxiliadora Carvalho.

Que dava sua esquerda ao motivante, que dava sua esquerda a Fernanda Quinderé.

Que dava sua esquerda a Edilmo Cunha, que dava sua esquerda a Isabel nascida Furlani, que dava sua esquerda a Fernando César.

Nadja e Jorge foi único casal a usar da palavra.

Ele, revivendo o grande momento de nós dois, qual tenha sido, a primeira cervejota black-tie, que aconteceu no Papicu, sede da Brahma, que o Frota em questão comandava na ocasião.

Também o fizeram, Regina, Fernanda e Auxiliadora.

E o César, que é também Fernando, e ao dizer a ele obrigado, admiti que, embora tenha às vezes exagerado, gostei verdadeiramente de ouvir tudo o que ele disse.

Tudo em amarelo, a começar pelos arranjos centrantes, e o bolo, completamente, menos as intenções.

Tendo sempre ao lado adorável Ticiana Marques, chef Rafael Sudatti procedeu como o tempo do verbo, mais que perfeito, ofertando ravioli aberto de camarões e abobrinha, sequenciado pelo filé de fácil corte ao Molho Demi Glacê.

Partitura musical tocou fundo ao protagonista, sobretudamente a parte Tango de la Rosa, que formou no Casablanca, quando a cantante Corinna Mura aciona sua guitarra para Ingrid Bergman.

Depois, um invitado assim se expressou: Todo mundo se sentiu privilegiado de haver participado, em ter sido chamado pela competente recebente.

Aliás, como dificilmente acontecerá outro no correr deste 2024, acho que já temos escolhido O Almoço do Ano.