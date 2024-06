Western na Academia do Cinema

Academia de Cinema vem de marcar esplendidamente o lança de Cinema: Arte e Sonho.

Organizado pelo presidente Régis Frota e vice Magno Ponte, e contando, entre colaboradores, até com o desembargador Cláudio Carneiro.

Na relação do western, vários filmes que assisti, tais No Tempo das Diligências, O Homem Que Matou o Facínora, Matar ou Morrer.

Paixão dos Fortes, Winchester 73, Pistoleiros do Entardecer, Sem Lei e Sem Alma.

Entretanto, me surpreendeu não terem escalado A Última Carroça, que fez parte dos escolhidos para ser exibido no mês de estreia do Cine São Luiz.

Quando Richard Widmark, um dos meus favoritos, que só morreu aos 94, deu um banho de interpretação.

RAINHA-MÃE

Ontem, no Murano, almoço festivo.

Por conta de cercar dona Vicência Meireles.

FOGÃO QUENTE

Em verdade, eu vos digo, com seu desempenho no almoço do Jangada Clube, Rafael Sudatti reafirmou o que os comensais já sabiam.

Trata-se de um chef do mais fino trato.

CANA... MARY

E por falar no assunto, Vânia e Aristófanes marcaram para sexta a reabertura gulosa do Cameron.

Trata-se, no caso, de feijoada explícita.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 11 de junho: José Sá Cavalcante, companheiro do recente tour Atlântico-Mediterrâneo .... Natasha Martins, neta de José e Maria Macêdo .... Francisco Holanda, o Contador Gentleman .... Fernanda Peixoto, mulher de importador veicular .... René Freire, participante do gala da Taíba que fez de Laerte Menezes o maior anfitrião do ano passado .... Sandra Palhano, que foi nora da Wanda.

BON MOT

"O ÚNICO MEIO DE AUMENTAR A INTELIGÊNCIA DOS SÁBIOS SERIA DIMINUIR SEU NÚMERO" A. Carrel