As regras do futebol pelos holandeses

Federação Holandesa acompanhou, em alguns pontos, minha plataforma, no caminho de, se Deus quiser, assumir o comando do futebol mundial.

Acabar com cartão amarelo, que seria substituído pelo pretenso infrator ficando alguns minutos fora de campo.

Mas, também apresentou reformas por sua conta, liberando o limite para substituições.

E o lateral ser batido com os pés, abdicando do uso das mãos no lance.

O jogador que bate a falta poder dar o segundo toque sem interferência de colega.

Redução do tempo de jogo em quinze minutos, passando cada fase para apenas meia hora.

O QUE VEM POR AÍ

Cine Pedra da Costa agenda para, ainda neste corrente, mais um clássico da tela.

O Retrato de Jennie, com Joseph Cotten e Jeniffer Jones dando um verdadeiro show de bola.

VALORIZANDO

Face importância do tema, dediquei três minutos.

Decifrando nomeação do Passeio Público, que se chama, no registro, Praça dos Mártires.

INCONSTITUCIONAL

Assisti ao jogo de Goiânia ligado nos meus favoritos Pontistas do Sérgio.

Quanto aos pênaltis, não acompanhei, porque vocês sabem, essa decisão é ilegal.

BICOS DE PENA

Marcando a folhinha na data, Pedro Henrique Antero, único genro sobrevivente da sempre lembrada Lúcia Dummar .... No Don Pepe sabadino, Pedro Alfredo Neto dividindo mesa vespertina com engenheiro Campito Paracampos e empresário Said Guilhon (com Daniele) ... Flagrado na LCR, o presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, Reginaldo Vasconcelos .... Hospedados em pousada do Cumbuco, Aurila e Régis Frota.

BON MOT

"NADA ESTÁ REALMENTE PERDIDO. APENAS ESTÁ ONDE NÃO LHE PERTENCE" Autor desconhecido