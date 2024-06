Clássicos das artes plásticas nos 10 anos da Casa D'Alva

Foto: Divulgação Artista plástico José Guedes

.

José Guedes deita e rola, boca da noite de hoje, na Casa D'Alva, em pleno comemor de dez anos.

Haverá uma sala especial com onze Di Cavalcanti e outra com Tarsila do Amaral, que, entre outras peças, tem um estudo que desaguou na Lua, permanente do Moma de Nova York.

Tomie Ohtake diz presente com um painel de três metros por um e meio.

Dois desenhos do Ismael Nery e duas pinturas de Portinari.

Sem falar na cerâmica abstrata de Anna Maria Maiolino, que abiscoitou o grande prêmio do acontecimento o ano passado.

A fantástica mostra abrirá quando o cronômetro da galeria bater seis e meia.

Foto: acervo pessoal Wilma Patrício e Nadja Parente, que usou da palavra no Jangada Clube. (By Evando)

BOAS-VINDAS

Já comigo, o crachá que usarei ao raiar de julho na lapela do paletó, certamente amarelo.

Com que receberei os chegantes ao Casa Dunas para o lança do Anuário 2024 de O POVO.

ÀS MARGENS DO SALGADO

Quem escreve é o Jefferson Quesado.

Em nome dos primos aurorenses, com quem tenho almoço marcado, porém, ainda não datado.

TALVEZ

Baixio do belo BS Design poderá ser palco de grande evento social.

Qualquer relação com aquela biografia não será mera coincidência.

RONDA DOS NATAIS

O Bolo é das Mulheres: Pelo menos no Sociedade Cearense, só deu elas nesta sexta: Waleska Ribeiro, nascida Siqueira .... Elenir Liberato, que não mais festeja enviando pros amigos beiju de Guaramiranga .... E por falar em montanha, quem tem hoje compromisso com seu calendário pessoal é a Dinah Paiva.

BON MOT