Náutico sob nova direção

Antônio Henrique Barbosa de Vasconcelos estreia hoje, digo, oficialmente, na presidência do Náutico Atlético Cearense.

Regendo assinalação solene dos noventa e cinco anos do meu, do seu, do nosso.

Do qual recebi a Cidadania Honorífica, por Paulo Accioly, e Benemérita, por Guedes do Ceará.

Aliás, foi o único clube que me associei como pagante, na categoria juvenil.

E tinha acesso fácil, pois não havendo ainda Praça Portugal, vinha da Dom Luís, onde morava, pela Osvaldo Cruz, até a Monsenhor Tabosa.

E cheguei a enfrentar, no pingue-pongue, famoso Pinga, do Banco do Nordeste.

PISTA LIVRE

Marcando a folhinha na data, Noberto Pinheiro.

Um dos irmãos que mudaram para São Paulo com amplas possibilidades, e confirmaram.

MOTIVÃO

Emília Patrício recebendo amanhã en petit comitê.

Em torno da irmã civil Ecilda Girão.

DUAS VERTENTES

Tim Corrêa, que foi a Natal festejar pai centenário, Fernando Brasil.

Embarca pra casa da sogra em Poços de Caldas, fito buscar mulher Cleide.

BICOS DE PENA

Duas estreias na Terça-feira em Prosa e Verso de Vicente e Margarida Alencar, Graça Fonteles, presidente da Fortalezense de Letras, e Flávio Leitão, secretário geral da Cearense .... Noventa e um de Vicência Meireles contou com neta Joana, advinda da Austrália .... Para meu gáudio, desembargador Zezé Câmara reaparece hoje na orla, só que, mais Icaraí do que Cumbuco.

BON MOT

"NINGUÉM OLHA PARA O QUE HÁ DIANTE DOS PÉS. TODOS OLHAM PARA AS ESTRELAS" Quinto Ênio