95 anos do Náutico

Foto: MAURI MELO 17-1-2018 Fachada do Náutico Atlético Cearense, no bairro do MeirelesMelo/OPOVO).

.

O presidente Antônio Henrique Barbosa de Vasconcelos deve haver se sentido muito feliz, na estreia oficial festiva.

Pois os 95 do Náutico foram deveras prestigiados, a partir da linha militar, à frente o próprio comandante da Décima, general Cristiano Sampaio.

Capitania dos Portos e Aprendizes mandaram representantes, enquanto primeira-tenente Gleyciene fez ausência do Comandante da Base Aérea.

Iniciador da sede do Meireles, Moreira de Sousa, teve o neto Paulo Miranda, enquanto o de Brigada, João Crisóstomo, trouxe a palavra solidária do Interclubes.

Último presidente do Ideal, Amarílio Cavalcante, e seu sucessor, Fernando Esteves, enquanto a Indústria tinha Waldyr Diogo, que não perde aniversário Daquelas Colunas.

Todo o carinho cercando Norma do Ceará, que foi primeira-dama e rainha-mãe, embraçada por um dos mais longos condutores do Meireles, Joaquim Guedes.

MINHA VEZ

Na qualidade de Sócio-Honorário, por Paulo Accioly, promovido a Benemérito, por Guedes do Ceará.

Atendi prontamente proclamação do Avelino Dutra de que hastearia a Bandeira Clube de Natação e Regata Álvares Cabral.

PRIMEIRAS PÁGINAS

Rocaia Coelho, pelo avô, Grande Benemérito Pedro, Aldenísio Barreto, que lavrou a primeira ata, por Hélio Assunção.

Raul Carvalho, da lendária Christmas, pelo filho Dalton, Andréa Queiroz, pelo avô Milton Frota Queiroz, Waldir Liebmann, pelo neto Daniel.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 15 de junho: Vera Farias, única filha de Acrísio Moreira da Rocha e de Yolanda Philomeno, primogênita do grande Pedro .... Márcia Miranda, mulher do amazonense com seguidas baixadas aqui, Gilielson .... Najla Corrêa .... Erinaldo Dantas, filho daquele que, quando partiu, acionou minhas tristezas .... Vera Araújo, nascida Bastos, mulher do último médico que cuidou da inesquecível Lúcia do Castelo .... Rochelle Napoleão .... Ana Cláudia Câmara, sra Juvêncio.

BON MOT

"NO FALAR, A DISCRIÇÃO É MAIS IMPORTANTE QUE A ELOQUÊNCIA" Francis Bacon