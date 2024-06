Via Régis Frota, presidente, e do fundo do coração, dou essa mão à Academia do Cinema, os vilões de Casablanca.

Conrad Veidt, nunca se viu na vida um nazista mais autoritário, dentro de suas estúpidas convicções.

Curt Bois, um batedor de carteira fica mais perigoso quando agindo dentro da noite de um café ou mesmo fora.

Charles La Torre, que faz o tenente italiano Torelli, tipo de puxa-saquismo muito mal resolvido.

Petter Lorre, Ugarte, que deu nome a meu restô, assassino de dois correios, para pegar os salvos-condutos e vender.

Jack Warner, um dos irmãos donos da Warner Bros, que passou a perna no produtor Hal Wallis, e recebeu o Oscar de Melhor Filme do Ano.

ÚLTIMA PALAVRA

Paulo Sérgio Santa Cruz proclamando que dotou o Palladium Palace Ibiza de máquina muito atual.

Que serve sem precisar apertar o botão.

EMPLACOU

Soube da junina do Marina Park.

Que, inteligentemente, incluía o pernoite no ingresso introdutor.

PLURAL

Os Boris é única família cuja rua em homenagem são duas.

Quem mais fez pra merecer foi o chefe do clã, que se chamava Achilles.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 17 de junho: Márcia Mota, cujo marido Antunes forma sem faltar na Escola Unidos do Natal .... Rafael Sudatti, Rei do Fogão, mas também do Forno .... Valéria Gurgel, anfitriola de Guaramiranga, junto marido Danilo .... Gaída Bezerra, do clã que também incorpora Menezes.