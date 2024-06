Sábias do Minuto O POVO-CBN

Foguetes do meu Minuto Campeão (classes C e D), em O POVO-CBN: Uísque no Nordeste, o que inclui o Ceará, só depois das cinco da tarde, antes disso, talvez Guaramiranga, em julho e agosto.

Serviço Vermeil é talher de prata banhado a ouro, aqui, raríssimo, ou quase nunca.

Ao chegar a um jantar ou festa, nunca diga essa frase, "só vim porque era você", que os donos da casa ficam pensando que você almeja valorizar sua presença.

Locutores de solenidades devem evitar anunciar "Autoridades Eclesiásticas", que se incluem na relação civil, pelo simples fato de não serem militares.

Pôr sal na ostra é redundante, pois os frutos do mar já o trazem em si.

Como o próprio nome já diz tudo, convite não pode ser solicitado.

ABRE-ALAS

Faltam duas semanas pro O POVO lançar o Anuário.

Brilhantemente, lá em cima, em Gualberto.

DOS PÉS À CABEÇA

Estou enfiado na LCR.

Sociedade Cearense à vista.

COLEGA

Ramalho Neto justamente reconhecido pela Associação Comercial.

Troféu Carnaúba, que já possuo.

Ronda dos natais

Quarta, 19 de junho: Amarílio Cavalcante, que vem de fechar gestão bem rotulada no Ideal .... Cláudia Fiúza, mulher do Daniel, portanto, afim do Casa Dunas .... Cláudio Henrique Câmara, Coelho Machado por mãe .... Cristiane Figueiredo .... Airton Ferreira .... Patrícia Rocha, sra Alcimor Neto .... Américo Rodrigues.

BON MOT