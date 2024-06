Natalício da coluna

Quatro mulheres e três homens preenchem sobejamente o espaço natalício desta coluna nesta quinta, 20 de junho.

Elba Ramalho, mulher do dr Ary, da esplêndida geração Régis Jucá .... João de Deus Cavalcanti, da Turma saudosa da Anninha ou Anita.

Zena Targino, cujo marido Cláudio acompanhou este cantante, com seu violão, nas águas de Aruba, by Beto Studart.

Dr José Augusto Araújo, último atendente da inesquecível Lúcia Dummar .... Beth Caminha, que foi minha diretora na TV Jangadeiro.

Roberto Andrade .... Arlete Carvalho, mulher do dr Aloísio, que disputou a Prefeitura.

ESTANDARTE

O Fortaleza pelo menos ganhou um refrão na goleada.

Se é Kaiser, é mau.

BAMBAS

Iniciei a semana enfrentando dois ases da Constelação Escossiana.

Dra Célia Kawano (segunda vez) e dr Giovano Ferrarezi (estreia).

ATRIBUTOS

Vinícius, do Ordones oeste, apresenta condições de um maître.

Na roupa e no trato.

BICOS DE PENA

Almoçando no Don Pepe, Vanessa e Fernando Coelho, com Regina e Pedro Galvão, que edita Sociedade Cearense com perfeição .... Na feijoada do Cameron by Vânia e Aristófanes Canamary, Auxiliadora e Sabino Henrique, que uma semana antes formaram no sortudo grupo do Jangada Clube.

BON MOT

"O QUE SABEMOS É UMA GOTA. O QUE IGNORAMOS É UM OCEANO" Isaac Newton