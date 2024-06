Meditação sobre a sinceridade

Como é podre e fraudulento, quando as pessoas dizem que pretendem falar-se francamente!

Que vais fazer, caro amigo? Isso não deveria precisar de teu anúncio, mas ser prontamente visto, como se estivesse escrito em tua testa.

Ouvindo o tom de tua voz, o lampejo nos teus olhos, assim como a amada vê tudo no olhar do amante.

Em suma, a pessoa franca e boa deveria ser como um bode, quer dizer, mal-cheiroso.

Pelo odor, tu sabes quando ele está na sala contigo. (Marco Aurélio, em Meditações)

SENÃO

Das propostas holandesas para salvar o futebol da mediocridade reinante.

Só não concordei com a cobrança de lateral com os pés.

URBE & AREIA

Recebo todo dia um exemplar de O POVO na oficina da Santos Dumont, que seu Henrique põe logo na bendita coleção.

Agora, ganhei mais um, que devoro na rede varandeira aqui da praia.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 21 de junho: Paulo Aragão, hoje bipraiano, Miami e Cumbuco .... Selma Pagneretti, que após tocar restaurante em Firenze, Itália, voltou a morar no torrão .... Arnóbio Tomaz .... Edmar Feitosa, um dos verbetes do Sociedade Cearense cujo endereço estipula Santana Júnior, no leste.

BON MOT