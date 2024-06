Gás voltado para o bem

Foto: acervo pessoal Yolanda, a companheira, e Lenise

Segundo sábado de junho, fez 42 da partida de Edson Queiroz, enlutando o Ceará e o Brasil.

Este colunista, que manteve com ele excelentes relações, presta hoje mais uma sentida homenagem.

Qual seja, as reverências que lhe foram prestadas em vida e depois, começando pela Medalha da Abolição, pelo governador Plácido Castelo.

Medalha do Mérito Timbira, da cidade de São Luís, pelo governador José Sarney, Diploma de Honra da Confederação Brasileira de Desportos Universitários.

Medalha da Prefeitura de Fortaleza, Homem de Petróleo do Ano, Colaborador Emérito do Projeto Rondon.

Homem Tendência, de Bloch Editores, Honorário da Academia Cearense de Letras, Mascate do Ano de 1976, pela Confederação Nacional do Comércio.

Medalha Tomaz Pompeu, da Secretaria da Cultura, Troféu da Gratidão, do Clube de Diretores Lojistas, Medalha de Fortaleza, pela Câmara Municipal.

Medalha Raimundo de Oliveira Filho, pelo Rotary Pioneiro, Comendador da Ordem Nacional do Mérito Educativo, pelo presidente Figueiredo.

Uma das principais ruas de Teresina, batizada com seu nome.

Medalha do Centro dos Exportadores, Medalha Edilson Brasil Soárez, Gran Ordem de São José Artesão.

Criação do Prêmio Edson Queiroz de Jornalismo, pela Universidade Federal do Ceará, com projeto do deputado Carlos Benevides, batismo da estrada que liga Pacatuba à BR-116.

Fotografia na galeria do Museu Histórico, inauguração da estátua, em tamanho natural, feita pelo escultor João Bosco do Vale, nos 150 anos de fundação do torrão Cascavel.

Busto de Edson Queiroz, inaugurado na Praça da Imprensa, bairro da Água Fria passa a se chamar Edson Queiroz, numa iniciativa da Câmara Municipal.

Membro do Conselho Nacional de Pesquisa, membro do Conselho Superior da União das Classes Produtoras.

Membro do Comitê Honorário da Brasiljan-American Chamber of Commerce dos Estados Unidos.

Medalha do Mérito Centenário do Liceu, onde estudou, Cidadão de São Luís, Cidadão de Belém, Cavaleiro da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém.

Grande Colaborador da Cultura Portuguesa, conferido pela Academia Antero de Quental.

Para instalar a Universidade de Fortaleza, Edson Queiroz convocou o matemático José Ubirajara Alves, o prof Raimundo Padilha, o médico Luiz de França, o prof Agerson Tabosa, o jornalista Epitácio Cruz e o engenheiro José Walter, tendo Antero Coelho sido o primeiro reitor.

E como colaboradores, José Eduardo Barreira, Oliveira Melo, Nelson Chaves e Manoel Henrique Barbosa, enquanto José Raimundo Gondim foi o primeiro vice-reitor administrativo, entregando a parte jurídica a Roberto Martins Rodrigues e Maia Alencar.

Concluímos com sua frase capital: Se algum dia fores surpreendido pela injustiça ou pela ingratidão, não deixe de crer na vida, de engrandecê-la pela decência, de construí-la pelo trabalho.