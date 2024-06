Nataliciantes sabadinos

Neste 22 de junho: Gláucia Andrade, uma das flores do Buquê Petrônio.

Bruno Meireles, filho da onguista Lúcia, agora residente no Eusébio .... Ana Carolina Esteves, do clã de dona Albinha da Costa Barros.

Carlos Benevides, vizinho de minha oficina no Bernardino Macêdo .... Kátia Pontes, nascida Lousada.

Fernando Façanha, médico filho do médico que presidiu o Ceará Sporting e que matrimoniou bisneta do Barão de Camocim.

Paola Targino, verbete do Sociedade Cearense, matrimoniada com um Studart .... Roseli Benício, outra figurante do Livro da Nata.

ANTES DO PARTO

Marcando a folhinha na data, o desembargador Abelardo Benevides.

A quem abracei recentemente no gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça.

PRESCRITO

Quero abraçar Marcos André Borges, comunicador jubilado em Coral.

Foi pauta dupla no Escóssia-BS, entregue à competência dos drs Célia e Giovano, que me tirou de seu comemor na Assembleia.

PINGOS NOS IS

Quero esclarecer que pênalti que deu ganho do Fortaleza sobre o Grêmio foi legal.

Agora, inconstitucional é pênalti decidindo campeonato.

BICOS DE PENA

Na feijoada dos Canamary, Cesário e Marta Mendes tiveram chance de recordar seus tempos cumbucanos, onde chegaram a ter casa com quadra .... No Ordones do oeste, maître Vinícius com O POVO na mão, lendo minha nota proclamando suas qualidades no comando do salão .... Curtindo a pizza do Fornetto, Paulo Sérgio, que programou o prato pro seu Ibiza, mas não cumpriu.

BON MOT

"PROVAR QUE EU ESTOU CERTO SERIA ADMITIR QUE EU PODERIA ESTAR ERRADO" Pierre Beaumarchais