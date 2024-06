Um Jardim, duas comemor

Duas ocorrências, começo e meio da semana, movimentaram o mesmo restô, Jardim do Alchymist.

Domingo, colônia italiana festejou cem anos de Ceará, tendo sido lembrado o querido Mário Pagneretti, que, sempre chegando aqui, procurava os patrícios.

Na sexta, regido por Mônica Arruda, teve lugar o apagar de velinhas da viúva Selma, cerca de 60 cantando parabéns.

A pedida mais solicitada foi, provavelmente, Risoto Pescatore de Frutos do Mar.

Porém, Antônio Cambraia, presente com Marta, que foi primeira-dama da Cidade, optou pelo Espaguete Pomodoro.

Aliás, o dono do restaurante, Giorgio Bonelli, é o mesmo do vistoso empreendimento das cercanias de Caucaia.

TUDO BELO

Luciano Maia soltou seus últimos sonetos aqui e acolá, espetacularmente nomeados Dunas.

Vindo exemplar bater na minha privilegiada estante da varanda sul do meu laboratório praiano.

DESDE COMEÇO

Dou nota alta ao confreiro Carlos Mazza, posto no ar em O POVO-CBN, na tarde de sexta.

E me lembrei quando o conheci, faz anos, tendo o Gutemberg o levado a almoçar na Base de Santa Cruz.

PROVA PROVADA

Delegado Elzo Moreira, titular do Cumbuco, pode proclamar seu saldo.

Desde posse, 34 assassinatos desvendados.

BICOS DE PENA

De compromisso com seu calendário pessoal, nesta terça, Raimundo Delfino, que formou por um tempo entre cumbucanos .... Gislane Porto, mulher do Alci, largo superintendente do Sebrae, mas que continua diretor .... Realmente, o Camarão ao Molho de Cenoura, do chef Marc, me levou celeremente ao estado glutão.

BON MOT

"NÃO EXISTE UM SÓ METIDO A SABIDO QUE NÃO SEJA BESTA" Paco Quezada