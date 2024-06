Esta é a semana dos finalmentes do Sociedade Cearense, aquela em que sento praça na LCR, a gráfica do Christus.

Mercê do Livro da Nata, cujas edições são impressas com maior valia na Rua Israel Bezerra, em frente ao Colégio.

Desde 1981, se reporta ao melhor do melhor da vida mundana, aos de profissão liberal e sucessos sempre crescentes do empresariado.

Em princípio, saía todo ano, mas, a partir do quinto, virou bianual.

O que implica em maior penetração das mensagens programadas, que duram vinte e quatro meses.

Não vai às livrarias, mas ocupa as mais eloquentes cabeceiras dos que lideram a Indústria e o Comércio.

MINHA PATOTA

Antenor e Silvinha Barros Leal, em nova voltinha por Além-do-Arco-Íris.

Aliás, ele foi o orador do meu Jubileu-Natal em Villefranche.

MAIA

Al mi amico Paco, recordant la bela isla envisas.

Amb els mios millors salute, Luciano.

NO ALTO DA TORRE

Regine Limaverde assume hoje, no Ideal, Academia de Letras e Artes do Nordeste.

A presidência, nada mais, nada menos.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 26 de junho: Sálvio Pinto, primeiro agraciado com o Troféu Dr José Pompeu, na prendada Escola Unidos do Natal .... Kalu Neto Brandão, meu introdutor na Aristocracia Real da Vinte e Quatro de Maio .... Marildes Lopes, anfitriã do único black-tie de Guaramiranga .... Walkmar Santos, excelente companheiro ....Claude Bloc Boris, primeira-dama da Contabilidade .... Paulo Ernesto Serpa, que, entre outras vantagens, é irmão do Egídio.

BON MOT