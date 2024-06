Medalha para Ivens Dias Branco Júnior

Da consistente coluna da Lêda Maria, duas vezes por semana, aqui mesmo em O POVO, pesquisei a prazerosa nota em questão:

Ivens Dias Branco Júnior será agraciado com a Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judicial do Trabalho.

Concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 7a Região, no próximo dia dois de julho.

A indicação para essa honraria veio da parte do desembargador do TRT Franzé Gomes, vice-diretor da Escola Judicial do Ceará.

Levando em conta a valiosa contribuição do empresário sucessor do pai, gestor do Complexo.

Ao desenvolvimento do Estado e benefícios à classe trabalhadora.

NUMERADAS

Academia Cearense de Retórica, presidida por Vicente Alencar, empossa dois, 18 de julho.

João César Pinheiro, 7, e Rose Espíndola, 25.

TORRÃO À VISTA

Zequinha Pereira me pôs na linha com Estênio Campelo.

Que confirmou para dez de agosto sua vinda pro lança do livro do qual protagonista.

DA NATA

Na LCR, cruzo Reginaldo Vasconcelos, trazendo dois verbetes pro Sociedade Cearense.

Que ali está entrando no prelo.

BICOS DE PENA

Almoçando dominicalmente no Don Pepe, Susane Farias e Eduardo Moraes .... De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Patrícia Ximenes .... Marize Castelo, onguista Sorriso Colgate, partindo pros States.

BON MOT

"UM HOMEM COM UM RELÓGIO SABE QUE HORAS SÃO, UM HOMEM COM DOIS RELÓGIOS NUNCA TEM CERTEZA" Autor desconhecido