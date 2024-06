Adega plural

Almoçando no Carneiro do Ordones, sócio Zequinha Pereira me conduziu para conhecer nova dependência.

Trata-se, no caso, da adega do restô líder do oeste, que ele vem de criar, onde logo divisei boa tinturaria.

Entre outros, Catena, Alamos Malbec, Cosecha Tarapacá.

Leon de Tarapacá, JP Azeitão, Alma Negra, Ethikos e Monte Velho.

Notei imediatamente que a temperatura é propícia, que as garrafas são muito bem-postas, inclusive, algumas deitadas.

Quanto aos preços, considerei razoáveis, pelo bom nível do que está sendo oferecido.

EXPORTANDO

Maria Amélia Montenegro, filha do dr Álvaro Andrade, apresentou trabalho, em inglês, sobre obesidade.

No Congresso que abriu ontem em São Paulo, reunindo 36 países.

BANDEIRA

Idealinos do Paulo presentes à missa de trigésimo.

Victor Frota Pinto, Raul Barroso, Pedro Wanderley.

TRICOLOR SEM COR

Fluminense, estou falando do Futebol Clube, faz tempo indicia que está sem fundos.

Afinal, não é pra menos, pois Arnaldo Guinle, seu patrono-fundador, faz muito morreu, e a família definhou.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 28 de junho: Marcus Silveira, além de amigo maior da Sônia (Faz Tempo Por Trás do Pano) Pinheiro, é o caçula da Loteria, fundada por seu avô Jonas Carlos .... Desembargador trabalhista Antônio Marques, que formou entre os Dez Mais, quando tinha a lista .... Agimiro Holanda, verbete do Sociedade Cearense .... George de Castro, mano caçula de Firmo e Josué.

BON MOT