Natais do dia

De compromisso hoje com seu calendário pessoal: Clarissa Brandão, afim da colônia portuguesa, via Kalu.

Aristófanes Canamary, companheirão de andanças por aí, do Marrocos ao Panamá, passando, naturalmente, por Ibiza.

Ana Luíza Costa Lima, mulher do Urbano, nora, portanto, do iniciador da Casa da Indústria, José Flávio Costa Lima.

Manoel Porto, neto nominado do meu primeiro presidente do Ideal .... Cecília Benevides, consorte do Gutinho .... Pedro Rouquayrol.

Ada Faganelo, que após morar no Rio, voltou ao torrão, para formar na Turma do Biribal .... Aristeu Holanda, que durante anos me vestiu na televisão da qual fui quase fundador.

Veulena Misici, consulesa viúva da Itália .... Paulo Carapeba, vizinho da Caio Cid, nos saudosos tempos residenciais, e permanecendo assíduo da Escola Unidos do Natal.

SE CHEGANDO

Fez 94 Concita Farias, que, entre outras vantagens, é mãe do Altino da Embaixada da Cachaça.

Que, com outros outros irmãos, lançou Poesia do Meu Jeito, de autoria da quase centenária.

RAZÃO DE SOBRA

Museu da Fotografia, tocado pelo Sílvio Frota, se une à recente Academia Cearense de Teatro.

Fito festejar duplamente Emiliano Queiroz, 70 de batente e 88 de existência.

ROTA DO CARNEIRO

Wilma Patrício transferiu a última Quarta-feira Santa para o Ordones do oeste.

Onde Emília foi muito feliz na escolha do vinho da adega, que inaugurava, merecendo parabéns do fundador Zequinha Pereira.

BICOS DE PENA

Missão que levou Maria Vital a Londrina, Paraná, foi de fundo rotário .... Quem me dá um alô, na entrada da Gráfica LCR, é um dos donos da casa, Fábio Brasil .... Latam abre voo, agora em julho, ligando Brasília a Santiago.

BON MOT