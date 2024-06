Domingo quase todo dia de alheio

Foto: acervo pessoal Silvana estreou repletamente, até Fátima Goulart, morante fora

Caçula do Grupo Todo Azul, Silvana Bezerra, que entrou na vaga da dra Glaura Férrer, estreou como anfitriola, aliás, auspiciosamente, obtendo comparecimento de todas, que, com ela, hoje são onze, Wilma Patrício, Maria Vital, Mana Holanda, Nadja Parente, Beatriz Viana, Laíse Carvalho, Tane Albuquerque, Íris Amaral, Lêda Maria e até a certamente portuguesa Fátima Lucena, que mora no Porto.

Selecionando as melhores películas para seu livro, excelentemente titulado ...E Por Falares e Cantares..., o computador de Pedro Gurjão não registrou alguns dos meus dez melhores, tais O Terceiro Homem, de Orson Welles, A Carta, de Bette Davis, Rebeca, de Lawrence Olivier, e soberbos desempenhos de Judith Anderson e George Sanders, Vidas Amargas, primeiro longa de James Dean, A Um Passo da Eternidade, que vilipendiou o Oscar injustamente não ganho para Montgomery Clift, porém, deu Coadjuvante para Frank Sinatra, A Ponte de Waterloo, de Vivien Leigh e Robert Taylor, A Noiva Estava de Preto, com Jeanne Moreau.

Sabu, o butler aqui de casa, que me serve faz bocado de tempo, vasculhou, porém, afinal, encontrou.

As peças necessárias para compor a fatiota com a qual me apresentarei no Casa Dunas de Gualberto, ao raiar da noite de amanhã.

Paletó amarelo, gravata idem, camisa de listras azul e branca e sapato fazendo jus à modernidade.

E dando mesmo a ideia de que estarei devidamente composto para o exercício da nobre missão.

Qual seja, receber os convidados para o lança do Anuário 2024, editado por O POVO.

É que guardo com carinho merecido a mensagem do Demócrito depois da última jornada no mesmo local: Nada no Ceará pode ser completamente grandioso sem sua participação.

Sêneca, sobre a Providência: Eu te considero desafortunado, porque nunca vivestes o infortúnio.

Passastes pela vida sem um adversário, ninguém pode saber do que és capaz, nem mesmo tu.

A maioria das pessoas que atravessaram um período difícil na vida exibe essas experiências como se fossem troféus.

De Heráclito: Ser sensato é apenas uma coisa, fixar nossa atenção em nossa inteligência, que guia todas as coisas em toda parte.

Por que eu fiz isso? Todos nós fazemos essa pergunta. Como pude ser tão estúpido? O que eu estava pensando?

Você não estava pensando. Este é o problema. Dentro da sua cabeça estão toda razão e a inteligência de que você precisa.