Foto: Reprodução/Anuário do Ceará Revelação da capa do Anuário do Ceará 2024-2025

Hoje, após sentar praça na LCR, fechando o Sociedade Cearense 2024, baixarei no Casa Dunas de Gualberto.

Onde, a partir das sete e meia, estarei devidamente enfatiotado, inclusive de crachá, recebendo, em primeira mão, os ilustres convidados para o lança do Anuário de O POVO.

Recepcionista chefe, como já desempenhei tantas vezes no passado, com Luciana e também nos tempos do Demócrito.

Trata-se de publicação de utilidade pública, caprichante cada vez mais.

Será um grande prazer dar as boas-vindas e abraçar quem vai chegando, a partir do governador Elmano de Freitas.

Pois o acontecimento prende o mundo oficial, político, jornalístico e social, tal a sua valia.

EUFORIA

Givaldo Sisnando viveu, semana passada, tempo de coração e casa abertos.

Pois recebeu caçula Breno, Picanço por mãe, que mora na Colômbia.

ROTA SERTÃO

Ao abraçar novo presidente do Náutico, Antônio Henrique Vasconcelos, testei sua memória.

Pois se lembrou que está me devendo fim de semana no Canhotinho do avô de sua mulher.

NO JANGADA CLUBE

Wilma Patrício recebeu Eduardo, único varão do quarteto.

Que, após residir no Maranhão, escolheu Natal para morada.

BICOS DE PENA

Os Canamaria subiram Guaramiranga, mercê comemorar natalício de Aristófanes, que Vânia comandou da cabeça aos pés .... Regressando amanhã do Velho Continente, Aurila Frota, que é primeira-dama da Academia do Cinema .... Marcando a folhinha na quinta, o jovem advogado Drica Costa, que festeja no Cine Pedra da Costa, dos pais, Regina e Adriano Josino.