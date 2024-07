A volta do Ibiza

Paulo Sérgio marcou pra hoje reabertura do Ibiza, que passou meses cerrado.

Enfrentando obras mais que precisas do prefeito Vítor Valim, primeiro, em muitos anos, a olhar pra orla.

É o mais bem aparelhado restô já havido naquelas bandas, inclusive com o cuidado de instalar mictório nos banheiros masculinos.

Lá foi palco de vários acontecimentos, destacando aniversários de Vera Costa e Arnaldo Almeida e almoços do Beto Studart, César Montenegro e da Sociedade dos Amigos do Vinho.

Para o retorno, a partir do meio-dia, Santa Cruz providenciou dois chefs, Chicão, para lagosta e camarão, além dos pescados, e Gaúcho, para grelhados e churrasco, pela primeira vez na casa.

E para sexta, sábado e domingo, está previsto o organista Islard, que lá já se apresentou, antes da fechadura.

NA HORA H

Acuso recebimento do livro do dr Lineu Ferreira Jucá, versando sobre Prevalência de Lesões Arteriais Traumáticas dos Membros Inferiores Face Acidentes de Moto.

Que me chega com dois autógrafos, do autor e de seu amigo Vicente Alencar, que foi o portador.

NA PROGRAMAÇÃO

Glória Freitas e Rose Espíndola lançaram uma antologia no BNB Clube.

Dentro do Encontro das Quartas.

NA VISTA

Vantagem da adega que o Zequinha Pereira instalou no Ordones oeste.

É que se pode divisar, das mesas mais próximas, as marcas dos vinhos expostos.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 2 de julho: João Guimarães, presidente da Associação Comercial, que vem de tornar Neto Ramalho, dos São Luiz, meu colega no Troféu Carnaúba .... Kelly Cavalcante, que matrimoniou primogênito do meu saudoso irmão civil Artur .... Nelson Montenegro, que formou com Ana Lúcia um dos felizes casamentos do Gala dos Solteiros ....Tânia Varela, Pereira em segundas núpcias .... Rafael Pordeus, advogado com ligações nautiquinas.

BON MOT

"Não é só bater na porta certa, mas bater até abrir" Guy Falka