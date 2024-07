Reflexões sobre a vingança

Foto: Reprodução Marco Aurélio, em Meditações

.

De Marco Aurélio, em Meditações: A melhor maneira de te vingares é não sendo vingativo.

Sêneca, sobre a raiva: Digamos que alguém o tratou com grosseria, digamos que alguém foi promovido por ter ficado com os louros de teu trabalho.

É natural pensar: Se é assim que o mundo funciona, um dia será minha vez de proceder igual.

Ou ainda mais comum: Ele me paga! Reações como essas são as piores possíveis, diante de uma ofensa recebida.

Como Marco Aurélio e Sêneca proclamaram, a resposta adequada, que vem a ser a melhor reação, é não perpetrar vingança alguma.

Se alguém o trata com grosseria e você responde da mesma forma, você só estará provando que enfrenta a falsidade dos outros com sua própria falsidade.

Foto: acervo pessoal Posse de Regina Câmara no Tribunal de Justiça, a nova desembargadora com filha Ana Alice e irmão Fernando

EM FAMÍLIA

Domingo passado, no Don Pepe, mesa de quatro, com Jovita e desembargador Zezé Câmara.

Que recebia irmão Neném e esposa Mazé.

SUCESSO NO CORTE

Folhinha nesta quinta, Domenico Gabriele, italiano que dominou a cena no Ceará.

Inclusive, foi o autor da casaca com que compareci à posse do presidente Ernesto Geisel.

VOLTA

Perito contador Francisco Holanda foi um dos cobaias da reabertura do Ibiza.

Provando e aprovando a produção de estreia dos chefs contratados, um deles, o Gaúcho, que durante anos manteve restô carnívoro na primeira ladeira.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 4 de julho: Drica Costa, que deverá ser festejado no Cumbuco .... Adriano Dall'Olio, dos italianos das lavanderias .... Sellene Câmara, empresária de sucesso e anfitriã ao pé das dunas cumbucanas .... Ranieri Almeida, neto do Manoel de Castro, que assumiu Governo com saída de Virgílio Távora, de quem amigo político .... Carlos Pereira, viúvo de uma Miss Ceará.

BON MOT

"ESTAR COM RAIVA É SE VINGAR DAS FALHAS DOS OUTROS EM NÓS MESMOS" Alexander Pope