A sabedoria dos clássicos

Foto: Reprodução Wikipédia Sêneca, filósofo e dramaturgo romano

Marco Aurélio, em Meditações: A luz de uma lâmpada não brilha e conserva seu fulgor até que o combustível seja consumido.

Por que não deveria sua verdade, sua justiça, seu autocontrole brilharem até que tu te apagues?

Sêneca, parodiando Heráclito, escreve que "nós mortais somos iluminados e apagados".

A luz da razão banha o universo, mesmo que o pavio de sua lâmpada esteja sendo acesa pela primeira vez.

Heráclito, citado por Diógenes Laércio: A consciência de si mesmo é a capacidade de avaliar-se objetivamente.

É o dom de questionar os próprios instintos, padrões e suposições. Autoengano ou opinião arrogante e incontestada requer que nos submetamos a um cruel escrutínio.

Foto: acervo pessoal Meu patrão radiofônico João Dummar Neto recebendo deputado José Guimarães, líder do Governo na Câmara. (By Evando)

VEIO & VENCEU

Às sete da noite de hoje, será rezada, na Paróquia da Paz, missa pelo centenário de Clóvis Braga Rolim, paraibano que se fez, meritoriamente, aqui.

De sua união com Edyr Rodrigues, não deixou quatro filhos, porém, quatro exemplos.

POTÊNCIA

Controle acionário da Arco Educação pertence aos Sá Cavalcante, segmento Ari.

Atendendo três milhões de alunos no Brasil.

CLIENTES EM AÇÃO

Drs Álvaro Andrade e João Borges foram congratulados pelo presidente do Ideal, agora do Deliberativo, Amarílio Cavalcante.

Por, estando no restô do clube, no padecimento de João Batista Ponte, tudo fizeram para evitar o pior.

BICOS DE PENA

Domingo, neste espaço, teremos imortal Nertan Macêdo de Alcântara, by Pedro Gurjão .... Roseli Pereira se une ao padre Eugênio Pacelli, ex-Santo Inácio, na promoção do Festival do Bacalhau, dia 20, no Mosteiro dos Jesuítas de Baturité .... Padre Hermano, que celebrou Jubileu de sacerdócio no distrito de Camurupim, teve este repórter entre abraçantes.

BON MOT

"EU FICO FACILMENTE SATISFEITO COM EXATAMENTE O MELHOR" Winston Churchill