Sêneca, em Cartas Morais: É prejudicial para a alma ser ansioso em relação ao futuro e infeliz antes da desgraça.

Mergulhando-a na ansiedade de que as coisas que ela deseja possam continuar suas até o fim.

Pois tal alma nunca estará em repouso, ansiando por coisas futuras, ela perderá a capacidade de desfrutar as coisas presentes.

A sorte não tem o longo alcance que supomos, ela só pode sitiar aqueles que a seguram com força.

Maquiavel, que supostamente admirava Sêneca, diz que a sorte é uma mulher e é necessário para subjugá-la, contrariar e lutar por ela.

DA BANCA

Victor Frota Pinto anunciando novidade para o almoço do Colóquio da Construção deste ano.

Qual seja, a presença dos meus colegas engenheiros do Marista Cearense, entre os quais, Vicente Vieira, Lyteltton Fortes e Luiz Ary Romcy.

VERSO NA ESTANTE

De Maria da Conceição Lucena Cavalcanti Farias, recebo seu mais recente lançamento.

Excelentemente intitulado de Poesia do Meu Jeito, que, por sinal, já loquei no meu espaço literário aos pés das dunas.

PAI DITOSO

Após receber filho Bruno, Givaldo Sisnando agora vai bisar.

Hospedando primogênito Eduardo, que também mora no exterior.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 8 de julho: Isabel (Bel) Sá Cavalcante, que forma com Sá Júnior inexcedível parelha viageira .... Cláudia Leal, primogênita do patriarca Sílvio e Edite, que inauguraram pista da Torre do Iracema no Réveillon de 1966 .... Ari de Sá Cavalcante, tetraneto de Amélia Frota Gentil .... Gyna Machado, braço administrativo do dr. André Jucá .... Márcia Girão, mulher do senador Eduardo.

BON MOT

"É melhor aproximadamente agora do que extremamente nunca." (Nizan Guanaes)