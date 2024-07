Foto: Reprodução YouTube da TV Ceará Sebastião Belmino

Partiu Sebastião Belmino, que apresentava todos os ingredientes para ser considerado um bom sujeito.

Foi meu colega nos Associados, atuando como câmera, aliás, morava na Tibúrcio Cavalcante, bem perto da estação.

Quando assumiu a direção da Educativa, me levou com ele, me ensejando uma das melhores fases.

Inclusive, quando entrevistei o futuro governador Tasso Jereissati, que depois me revelou que ficara surpreendido com audiência do programa dominical, que entrava na faixa do Fantástico.

Fato curioso, o encontrando num bar vizinho ao meu hotel, fui solicitado por ele.

Que namorava a filha do Aécio de Borba, que desse boas informações, se fosse interpelado pelo futuro sogro.

PRA CIMA

Deda Studart já pôs a pedra fundamental do seu novo empreendimento cumbucano, pregado ao emplacado Wai-Wai.

Desta vez, casa.

COM DISTINÇÃO

Adrísio Câmara Neto participando de encontro imobiliário no bem instalado escritório do pai.

Deixando a melhor das impressões ao cliente.

PÉ DIREITO

Se eu fosse o Paulo Sérgio, segurava o trio com o qual reabriu o Ibiza.

Gaúcho e Chicão na cozinha, Fabrício no salão.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 10 de julho: Capitão Bosco, que tocou a praia mais famosa da orla oeste .... Gislaine Lima Verde, mulher do Ivan, legenda fazendária .... Valdetário Monteiro .... Rodrigo Mello, verbete pernambucano (Boa Viagem) do Sociedade Cearense.

BON MOT

"A ÚNICA DIFERENÇA ENTRE A ROTINA E A SEPULTURA É MANTER-SE DE PÉ OU DEITADO" Autor desconhecido