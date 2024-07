Foto: ADOBRE FIREFLY/CRIADO POR IA CAPA - CIENCIA E SAÚDE

Quantas coisas que você teme realmente aconteceram? Quantas vezes a ansiedade o impeliu a se comportar de uma maneira de que mais tarde você se arrependesse?

Quantas vezes você permitiu que o ciúme, a frustração ou a cobiça o conduzissem por um mau caminho?

Deixar sua razão pautar seu comportamento poderia parecer mais trabalho, porém, isso nos poupa de muitos problemas.

Como disse Benjamin Franklin, "uma onça de prevenção vale um libra de cura".

Seu cérebro foi projetado para separar o que é importante do que é tolice, para manter as coisas em perspectivas.

Para só ficar perturbado com aquilo que vale a pena, só precisando você usar a cabeça.

Foto: acervo pessoal O POVO receptivo, Jocélio Leal, João Dummar e Alexandre Néri boas-vindando Durval Maia, presidente do TRT, atrás, um grande painel do tamanho do jornal (By Evando)

PINGOS NOS IS

Na pressa que me é peculiar, para chegar sempre na hora, deslizei na legenda da foto.

Onde o presidente da OAB, Erinaldo Dantas, dá sua esquerda à vice Christane Leitão, equivocadamente nomeada como sua consorte.

EFEMÉRIDE

Terá lugar na Cidade Alpha, dia 27, o centenário de dona Necy, que matrimoniou a versão empresarial dos irmãos Sá, José.

Os outros, Jerônimo, na Igreja, Walter, na Política, Ari, na Educação, Hermenegildo, nas Relações-Públicas.

EM CASA

Maior amigo do Jairzinho, Givaldo Sisnando foi primeiro convidado.

Para o oitentão do maior artilheiro da última Copa que o Brasil ganhou jogando direito.

BICOS DE PENA

Indo para Amsterdã, mercê Internacional de Reprodução, Daniel Diógenes cruzou com Consuelo Dias Branco e sua gente .... Paulista residente aqui, juiz trabalhista Henrique Aguiar fechando a semana jantando com mulher Cláudia no Don Pepe .... Jório Júnior me apresentando na antecâmara de Escóssia, no primeiro do BS Design, a Kenny Chevalier, dono do restô cumbucano com esse último nome, cujas referências iniciais são al-di-lá.

BON MOT

"TAMBÉM TEMOS SAUDADE DO QUE NÃO EXISTIU, E DÓI MUITO" Carlos Drummond de Andrade