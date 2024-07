Ancestralidade

Foto: ADOBE STOCK CAPA

De Sêneca: Ninguém disse que a vida era fácil, como ninguém disse também que ela seria justa.

Não se esqueça, porém, de que você veio de uma linhagem longa e ininterrupta de ancestrais que sobreviveram a inimagináveis adversários.

São genes e o sangue deles que correm pelo seu corpo agora mesmo, sem eles você não estaria aqui.

Você é herdeiro de uma tradição impressionante, e como sua cria viável, é capaz daquilo de que eles foram capazes.

Você foi feito para isso, gerado para isso, que é algo para se ter em mente, se as coisas ficarem difíceis.

Foto: acervo pessoal Artur Rocha e Raquel Sales, no lança do Anuário de O POVO, no Casa Dunas de Gualberto. (By Evando)

É A GLÓRIA

Estou entrando logo depois do Nazareno Albuquerque em O POVO-CBN, então, é um decano atrás do outro.

Afinal, foi o colega em questão quem me trouxe para o dial da Aguanambi.

LETRAS & CORDAS

Aberta ontem, II Feira Literária da Mangabeira fecha amanhã.

Com o lança vespertino do último de Batista de Lima, Sonata nos Ombros da Tarde, e o recital noturno de Nonato Luiz, por sinal, ambos de Lavras.

BOAS-VINDAS

Embora ainda não o conheça pessoalmente, antecipo em meses ideia pro prefeito Vítor Valim.

Barco iluminado no Barra Nova, recebendo quem chega, nas noites respectivas, para passar Natal e Réveillon na orla.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 12 de julho: Rebeca Martins, provável caso único, no Sociedade Cearense, de odontóloga casada com odontólogo .... Paulo Cruz, titularíssimo da Unidos do Natal .... Aline Leite, consorte do dr Hidelbrando Mota Filho, talento da nova geração .... Assis Vieira, Presidente Lenço Branco dos Diretores Lojistas do Santa Lúcia .... Márcia Medeiros, uma das duas médicas que formaram nas Azuis .... Odilon Peixoto, empresário automotivo.

