Clássicos da literatura cearense chegam aos 40

Foto: Fco Fontenele, em 11/07/2007 Escritor Horácio Dídimo

Porta de Livraria: Pelo menos quatro títulos acontecem jubilados em Esmeraldas, quer dizer, 40, neste findante 2024.

As Estrelas Brilham Também Durante o Dia, de Geraldo Fontenele, piauiense de Picos, que se destacou na radiofonia cearense.

Amor - Palavra Que Muda de Cor, de Horácio Dídimo, que ingressou na Academia de Letras em 1987, com a partida de Aderbal Sales.

Batalhas de Napoleão, de Argos Vasconcelos, médico também imortal, herdando cadeira 35, patronada por Tomás Pompeu.

E, do Meu Patrão Inesquecível Eduardo Campos, Imprensa Abolicionista: Igreja, Escravos e Senhores.

Porém, tem também obra atingindo Ouros, no caso, 50, Viagem ao Arco-Íris, do Cláudio Martins.

Foto: acervo pessoal Jornalista-historiador Ciro Câmara e mãe nataliciante deste sábado, distinta Jovita

Jardson Cruz, que já sucedera Pedro Jorge na presidência do Náutico.

Repete agora na Academia Leonística de Cultura, assumindo segunda, sete da noite, na Casa do Lions.

Paulinho Cruz tanto merece festa todo dia.

Que coluna até antecipou seu aniversário para ontem.

Pintor-galerista José Guedes fechando semana.

Com despedida da expô Arte Brasileira - Na Bienal de Veneza e na Casa D'Alva.

Sábado, 13 de julho: Glauco Lobo, Bisturi Afiado, uma das mais palpitantes do meu Laboratório de Criação .... Lúcia Meireles, prestimosa onguista Sorriso Colgate, morante agora no Eusébio .... Guido Fasolini, Conde de Montalcino .... Marciane Dias, nora da dra Glaura Férrer, com quem formou no Grupo Azul.

