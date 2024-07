Lança da Academia Fortalezense de Letras

Foto: Samuel Setubal Geraldo Amâncio

.

Inclusas sete participações especiais, Antônio Colaço Martins Filho, Geraldo Amâncio, Itelvina Marly, Marcelo Gurgel.

Raquel Naveira, Regine Limaverde e Vianey Mesquita, terá lugar, hoje, no Farias Brito da Dom Luís, lança da revista da Academia Fortalezense de Letras.

Com a colabor de 29 autores, aqui citados em rigorosa ordem alfabética: Alcino Brasil, Beatriz Alcântara, Celma Prata, Cybele Pontes.

Edmar Ribeiro, Elinalva Oliveira, Evan Bessa, Fátima Lemos, Fernanda Quinderé, Francisco Nóbrega, Giselda Medeiros.

Gizela Nunes da Costa, Graça Fonteles, Grecyanne Cordeiro, João Soares, José Luiz Lira, Júnior Bonfim, Lêda Maria, Luciano Dídimo.

Maria Luíza Bomfim, Marília Louvatel, Nadya Gurgel, Regina Fiúza, Régis Frota, Ricardo Guilherme, Seridião Montenegro, Tales Sá Cavalcante, Vládia Mourão, Vicente Alencar.

ESMERO

Perícia cada vez mais apurada do Juscelino Guilherme.

Ensejará, certamente, Sociedade Cearense sair do prelo da LCR com a capa mais brilhante de todas as edições.

ASSEIO

De acordo com pronunciamento de quinta em O POVO-CBN, toalete masculino que se preza tem que ter mictório.

Pois fazer pipi no vaso fere a higiene.

BRAÇOS ABERTOS

Partícipe do estafe diretivo do curta Caído do Céu, rodado em Campo Grande.

Irene Bandeira, para gáudio dos pais, Rubenilson e Marluce, esperada aqui amanhã.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 17 de julho: Graça da Escóssia, braço hoteleiro do Império Dias Branco do Aquiraz .... Marizalva Campelo, consorte de ministro de Alta Corte .... Tereza Borges, com quem elaborei Ordem de Precedência do Estado, atendendo então chefe da Casa Civil José Maria Lucena .... Rita Frota, matrimoniada com desembargador Byron.

BON MOT

"O MAL QUE OS HOMENS FAZEM QUASE SEMPRE VIVE DEPOIS DELES. O BEM É QUASE SEMPRE ENTERRADO COM SEUS OSSOS" Júlio César