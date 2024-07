Máximas de Epicteto

Foto: Reprodução Wikipedia Epicteto, filósofo grego

.

Epicteto: Passamos nossos dias respondendo e reagindo, mas é raro que realmente façamos uma pausa e nos perguntemos:

Isso que estou prestes a fazer está de acordo com aquilo que acredito? Ou melhor: Isso é o tipo de coisa que a pessoa gostaria fosse feita?

O trabalho da vida é estabelecer normas e depois não as comprometer.

Quando você está escovando os dentes, escolhendo seus amigos, perdendo a paciência, apaixonando-se.

Instruindo seu filho ou passeando com seu cachorro, todas essas situações são oportunidade.

Não, não quero fazer o bem, isso não passa de uma desculpa, mas, eu vou fazer o bem, neste caso, agora mesmo.

GRANDEZA ADIA

Face dimensão do que está sendo erguido, nada menos que 60.000m2.

Ari de Sá da Luciano Carneiro somente terá aulas a partir de 2026, apesar do ritmo célere das obras.

ALTA GUARIDA

Fernando César cedendo, por dez dias, seu apê do Porto das Dunas.

A Gabriele e Stela Brita, casal da mais seleta roda de Brasília.

AUTORIA DUPLA

Carlos Max e Edmar Ribeiro programando Setembro Cultural do Ideal.

Pro lança de Dois Dedos de Prosa, produzido por ambos.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 18 de julho: Lúcia Benevides, irmã do amigo número um deste repórter, Lustosa da Costa.... Vera Amora, nascida Quinderé .... Ana Alcântara, perfeita conjugação com Henrique .... Marcelo Gentil, afilhado nupcial de Paco e varão caçula dos insuperáveis Luiz e Lurdes.... Joseanna Costa, nora dos exibidores cumbucanos Regina e Adriano Josino .... Regina Cláudia Dutra, mulher do Avelino, secretário eterno do Meireles .... Christina Holanda, verbete do Sociedade Cearense residente na Francisco Feitosa do Cococi .... Francisco Aldir Chaves.

BON MOT

"SE RECONHECES QUE ALGO É INJUSTO, TENTA PÔR FIM À INJUSTIÇA O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL: PARA QUE ESPERAR O PRÓXIMO ANO?" Mêncio