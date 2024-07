De Reginaldo Vasconcelos para Concita Farias

Foto: Reprodução Linkedin Reginaldo Vasconcelos

.

Reginaldo Vasconcelos foi quem assinou a última capa do livro de Maria da Conceição Farias, que os familiares lançaram nos seus 94.

Do que o presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo escreveu, pincelamos o que vem abaixo:

Poetisa Concita Farias pertence à casta dos vates beija-flores, com bardos delicados, cuja pena é como uma pluma.

Eles parecem encontrar lirismo no mais doce néctar verbal, na mais essência da semântica, sem os grilhões da rima impositiva.

Assim, a música da autora flana sobre o mundo real como quem esparge pétalas, espalhando a lavanda dos campos e a luz dos arrebóis.

Ela é a cereja do bolo dos que fundaram a entidade, mãe de um, madrinha de todos, a nossa decana veneranda.

Foto: acervo pessoal No terraço do bar do Hotel Ritz, inserido no recente giro europeu de Jorge Parente e Nadja, com filha Niedja e genro Prisco Bezerra

ESMERO

Perícia cada vez mais apurada do Juscelino Guilherme ensejará Gráfica LCR.

Nos brindar com a capa mais brilhante de todas as edições do Sociedade Cearense, prestes sair do prelo.

EM SAMPA (I)

Mediante natalício da filha, sra Edilson (Michelinne) Pinheiro, médico irmão de mais dois.

Betinha e Tito Sampaio tiram esse fim de semana no Hotel Fazenda Fasano.

EM SAMPA (II)

E por falar, Vicente Alencar e Margarida, onguista Sorriso Colgate, tomam mesma rota, hoje.

Face motivo igualmente deveras calendarial da cunhada e irmã, Celina Freitas, morante lá.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 19 de julho: Tibério Burlamaqui, ex-comodoro do Iate .... Ricardo Bacelar, advogado por vocação, músico por hobby .... Elizabeth Sá Cavalcante, consorte do João, construtor de escol .... Ronaldo Torres, que figurou na minha lista dos Dez Mais .... Regina Benevides, que foi primeira-dama interina do País .... Gabriel Lima.

