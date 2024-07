Foto: SARA MAIA 23/9/2011 Ciro Câmara, jornalista

Após passagens marcantes pelas redações, inclusive, aqui mesmo, em O POVO, além de atuações radiofônicas e televisivas.

Ciro Câmara tem deixado aflorar, cada vez mais, sua vocação evidente, também virtualmente falando, aderindo pra valer ao online.

Assim é que, vem nos brindando com o seu, esplendidamente intitulado, Câmara de Histórias no Instagram.

Denotando extrema, embora, não surpreendente, sabedoria, na abordagem dos mais diversos temas pertinentes ao futebol.

Aliás, confreiro em questão já me deixara magnífica impressão de quem sabe das coisas.

Em prazerosíssima tarde-noite no Fornetto do Icaraí, quando papo dominante não tinha como ser outro, que não o esporte bretão, paixão mútua, por sinal.

Foto: acervo pessoal No Náutico, após as bandeiras desfraldadas, Totonho Laprovítera, Carlos Ivo e Amarílio Cavalcante sentaram juntos no Salão Cruz, para desayuno. (By Evando)

BOLSOS FECHADOS

Preservando direito dos sócios, isentos da taxação pro acesso.

Náutico vem de arrendar as 170 vagas do estacionamento, entrando pela Beira Mar, saindo na Abolição.

NATA

Só meu Sociedade Cearense usufrui de ter dois Edilmos.

Cunha e Sisnando, Capital e Cariri.

DOIS

Único fundador sobrevivente da Academia Cearense de Retórica, Antônio Aguiar.

Baixou no Palácio da Luz, mediante ingresso de Rose Benevides, sobrinha do outro, grande Itamar Espíndola.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 20 de julho: Adyr Sampaio, pai do general Cristiano, comandante da Décima Região, e anfitrião do Front da Prainha, com Ana .... Cândido Pinheiro, um dos braços do Hapvida .... Vivian Albuquerque, varoa caçula da inesquecível Regina Marshall .... José Cláudio Carneiro Filho, herdou nome do pai desembargador .... João Rafael Furtado, advogado da novíssima.

BON MOT