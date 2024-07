Foto: Giphy / Reprodução Amizade e postura

Aminimigos (de Marco Aurélio): Não há nada pior do que um lobo se passando por amigo de ovelhas.

Evita amizade falsa a todo custo. Se fores bom, franco e bem-intencionado, isso deve transparecer em teus olhos.

É bastante óbvio que deveríamos nos manter mais afastados possível dos malvados e hipócritas.

Mas, e se virarmos isso ao contrário? E se, ao invés, perguntarmos pelas vezes que fomos falsos para com nossos amigos?

No fundo, é disso que fala o estoicismo, não julgarmos o comportamento alheio, porém, sim o nosso.

Todos nós fomos um "aminimigo" em algum momento, se fomos agradáveis na frente da pessoa, era porque tínhamos algo a ganhar.

