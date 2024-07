Homenagem de Kotscho à VSM

Foto: Roberto Barroso / Agência Brasil Jornalista Ricardo Kotscho

Impedido de vir para os festejos em Coral da VSM Comunicação, um dos homenageados, jornalista Ricardo Kotscho enviou mensagem ao André Borges:

"Caro Marcos, esse longevo sucesso de sua empresa não é surpresa para mim, que acompanho a caminhada desde a inauguração da agência.

Quando vocês me convidaram para fazer uma palestra, e pude constatar o entusiasmo dos então jovens estudantes de jornalismo, e logo percebi.

Que daria certo, e, 35 anos depois, você está aí, liderando mercado tão competitivo, se prestando de exemplo em minhas conferências Brasil afora.

O júbilo evidente de você e sua equipe ensejou, inclusive, que criassem seus próprios empregos.

Qualquer que seja nosso trabalho, temos que gostar do que fazemos e fazer bem feito, desejo que continue servindo seus clientes com esmero e dedicação, forte abraço!"

Foto: acervo pessoal Marize Castelo entre sua anfitriola Sara Philomeno e amiga Mônica Arruda

ATÉ BREVE

De malas prontas pra São Paulo, Betinha Sampaio ganhou botafora.

Das 16 biribistas que formaram no consórcio quintafeirino do Ideal.

MÚSICA EM PALÁCIO

Fito prestigiar ingresso da colega Rose Espíndola na Cearense de Retórica, baixaram na Academia de Letras.

Pessoal do Clube do Talento, das terças, na AABB, e do Encontro das Quartas, semanal do BNB, além dos Amantes da Boa Música.

FOLHINHAS

Tal coluna já deu, meu inesquecível amigo Aurélio Mota faria 110 no chegante agosto.

Porém, outro ex-presidente do Ideal, há muito partinte, também marcaria, no caso, Hugo Rocha, que atingiria 130.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 24 de julho: Antônio Henrique da Silva, hoje deputado, presidiu Câmara Municipal .... Alberto Carapeba, sucesso empresarial .... Gláucia Barroso, cujo marido Aníbal partiu prematuramente .... Fernando Travessoni, matrimoniou confreira Márcia .... Danilo Cardoso, advogado .... Miyuki Viana, nascida Fujita.

BON MOT

"A MOCIDADE TEM O DIREITO DE VIVER E AMAR, E SEPARAR-SE ALEGREMENTE DO EXTINTO E DO CADUCO" Machado de Assis