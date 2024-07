Hábitos, treinamento e comportamento

Foto: Reprodução Bruce Lee

Bruce Lee fez uma afirmação interessante: Não temo homem que praticou dez mil chutes de uma vez, mas aquele que praticou um chute dez mil vezes.

Quando repetimos uma ação com muita frequência, ele se torna um comportamento inconsciente e a realizamos sem pensar.

O treino nas artes marciais é um estudo profundamente cuidadoso do movimento, às vezes pensamos em soldados como autômatos.

Mas, o que eles construíram é um padrão estável de comportamentos inconscientes, qualquer um de nós pode construí-lo.

Quando Marco Aurélio diz que uma mente pode chegar a um lugar onde "ela não fará nada contrário à própria vontade, mesmo que sua posição seja irracional".

O que ele quer dizer é que um treinamento adequado pode mudar nossos hábitos automáticos.

Foto: acervo pessoal Ronaldo Parente e Paulo Aragão, no Albergue Universitário. (By Evando)

CONDIÇÃO

Prefeito de Fortaleza que abrir mais duas faixas na Leste-Oeste, aliviando tremendo fuzuê pra quem vai ou vem, sairá consagrado.

O que não abrir, obviamente não sairá.

HOJE

Apraz-me registrar, aqui e agora, natalício de Jocélio Leal.

Chefe e companheiro em O POVO e na CBN.

MERCI MADRUGATIVO

Rareante, embora, Ceará tem disso sim, disso sim, disso sim.

Logo cedo, ontem, Mônica Arruda e Marcos André Borges já acenavam, mediante mensagens, agradecendo, respectivamente, foto e espaço primaz na coluna.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 25 de julho: Wânia Dummar, quando O POVO atingiu 70, presidiu comissão que tocou festejos pertinentes .... Thales Varela, um dos varões da dra Tânia e do saudoso Rohden .... Fátima Belchior, viúva do querido Murilo, Barão de Camocim pelo voto direto .... Armando Medeiros, esposou uma Romcy .... Ana Juaçaba .... Paulo Roberto Amaral, tal todos os outros, verbete do Sociedade Cearense.

BON MOT

"A FELICIDADE NÃO É FEITA DO TAMANHO DE UMA CASA, MAS, DO TAMANHO DO AMOR QUE ENCHE ESSA CASA" Hugo Baggio