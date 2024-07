Prestígio raro

Foto: Reprodução IGOR DE MELO em 17/5/2011 Albanisa Sarasate

A Medalha Albanisa Sarasate nasceu de uma ideia que eu tive e passei imediatamente ao Demócrito, que endossou na hora.

Formamos uma comissão seletiva, que incluía dona Olga Barroso, representando as primeiras-damas.

O primeiro agraciado foi Virgílio Távora, que veio especialmente do Rio, e obteve licença da Aeronáutica para viajar em pé.

Aconteceu durante jantar no Hotel Praiano do Pedro Lazar, e vieram de Brasília Mauro Benevides, Vicente Fialho, Zé Lins e a lacerdista Sandra Cavalcante.

A segunda coube ao reitoríssimo Antônio Martins Filho, que recebeu a honraria das mãos de Ciro Gomes, no José de Alencar.

Já na fase de Luciana, foi laureado um líder lojista que chegou a presidente da Federação, Freitas Cordeiro.



GRATIDÃO

A propósito de legenda da coluna batizando novo restô do Meireles de Salão Cruz, presidente recém-saído recebeu da tocadora Lia Freire:

Com todos os direitos!!! Quando eu desanimava, você foi o grande incentivador, sem Jardson Cruz não teria Barbra's Náutico.

CORREIO

Via Vicente Alencar, que também já foi, presidente Marcelo Braga se vale da coluna.

Fito anunciar reunião da Academia Cearense da Língua Portuguesa, segunda, 29, três da tarde, Palácio da Luz.

DE CÁTEDRA

Em roda dominical do Don Pepe, engenheiro Campito Paracampos, que foi vizinho de Chico e Beatriz Philomeno.

Dominou papo com fazendário Jesus Cintra e perito naval José Pires, versando sobre charme da Jacarecanga de antanho.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 26 de julho: Desembargadora Andréa Delfino, mulher do Raimundo, partícipe do meu Natal cobrindo menos favorecidos .... Erle Rodrigues, do clã da Fazenda Sabonete .... Elisa Figueiredo, nascida Telles .... Raimundo Padilha, implantador da Bolsa de Valores .... Sônia Uchoa, de cuja união (desfeita) com Alfredo Couto fui padrinho .... Ruben Furlani, dos primeiros tempos cumbucanos .... Ticiane Albuquerque .... Débora

BON MOT

"A VIDA É UM DIREITO; A MOCIDADE OUTRO; PERTURBÁ-LOS É UM CRIME" Machado de Assis