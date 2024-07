Prazer, desejo e virtude

Foto: Larissa Lima Paisagem do deserto do Egito

Sim, realizar teus desejos seria tão bom! Mas é precisamente por isso que o prazer nos faz tropeçar.

Em vez disso, vê se essas coisas poderiam ser ainda melhores, uma alma grandiosa, liberdade, honestidade, bondade, santidade.

Pois não há nada tão agradável quanto a própria sabedoria, quando consideras como são firmes e espontâneas as obras do entendimento e do conhecimento.

Ninguém pode afirmar que o prazer não causa sensação agradável, aliás, isso é mais ou menos o que ele faz por definição.

Mas, hoje, Marco Aurélio está lembrando-o, assim como lembrou a si mesmo, que esses prazeres quase nunca fazem frente à virtude.

A descarga da dopamina que vem do sexo é momentânea, o mesmo se podendo dizer do prazer de uma realização sob o aplauso sincero de uma multidão.

Foto: LUCIO 2707 E aqui estou eu, no grandioso lança do Anuário, com o crachá de O POVO, e aquele que, por inspiração do Nazareno Albuquerque, promoveu meu reaparecimento radiofônico

LIBERADO

Sim, é Verdade, partir do agosto batendo à porta.

Já se pode desejar Feliz Ano Bom!

NOTA MIL

Bombaram as oferendas gastronômicas, ensejadas por Jeritza Fontenelle, no coq da tia Lúcia Mello, apresentando neta e bisneta Thaís e Rafaela Soares às amigas cearenses.

Chef em questão esposou Pedro Jorge Fontenelle, sendo nora, portanto, de duas preciosidades, Jeanice e meu inesquecível amigo Célio.

FALHA

Tem restô no Cumbuco, alguns até bons, que insistem.

Toalete masculino sem mictório.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 27 de julho: Brena Sales, neta de Vicência Meireles, Rainha-Mãe da Base de Santa Cruz .... Panta Cavalcante, vizinho cumbucano, matrimoniou uma Pouchain .... Sílvia Adeodato, Machado por pai .... Gladson Mota, forma na plêiade de advogados verbetes do Livro da Nata, quer dizer, Sociedade Cearense .... Kátia Santos, consorte do odontólogo Eliardo.

BON MOT

"CHORE NO QUARTO, MAS SORRIA NA SALA, QUEM NÃO PODE RESOLVER SEUS PROBLEMAS NÃO PRECISA SABER DELES" Autor desconhecido