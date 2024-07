Devo não nego

Foto: acervo pessoal JOÃO me levou pro Norte

A Ivens Dias Branco Júnior, pela primeira e única vez, na minha vida, transfer dos hotéis onde me hospedava, fito tomar o Expresso do Oriente, em Veneza.

A Capitão Bosco, o Cumbuco e, depois, a ponte.

A Anastácio de Souza, ter levado inesquecível Demócrito Dummar à Torre do Iracema, para me trazer de volta ao O POVO.

A Hermenegildo Sá Cavalcante, Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, no Centro do Rio.

A Carlos Jereissati, o ainda vice-presidente João Goulart.

A Lurdes Gentil, Leônia Lins e Sâmia Pinheiro, terem levado seus respectivos maridos a arrombar a porta do meu quarto do Iracema Plaza, no dia que minha mãe morreu.

A José Raimundo e Lidinha Gondim, apadrinhamento da filha casante.

A Fernando Mota, irmão do Gonzaga governador, o Teatro Municipal do Rio.

A Antônio Bandeira, um Bandeira.

A Efigênia Pimentel, que eu trabalhasse como queria o enlace da filha Nekita.

A José Macêdo, ter me levado com ele, quando, cedo da manhã, assumiu a Rádio Uirapuru, que depois Zepessoa recomprou.

A Tônia Carrero, ter aceito minha carona pro almoço que os Gentil lhe ofereciam no Castelo de Bolso.

A Haroldo Sanford, o palco.

A Edilmo Cunha, pó energizante.

A Beatriz Philomeno, telefonema pelo brilhante vestibular de Direito.

A Luiz Campos, o jornalismo.

A Lurdes Gentil, o Beco Verde, mesa que tinha quatro médicos, Ossian Aguiar, Lafi Lobo, Walter Machado e Deusimar Lins.

A Lustosa da Costa, Um Brasileiro Muito Especial.

A João Soares Neto, o Amapá.

A Parsifal Barroso, primeiro emprego, secretário da Comissão Dinamizadora do Porto do Mucuripe.

A Luíza Távora, o presidente Castello Branco.

A José Martins, socorro urgente, em Réveillon carioca.

A Roberto Martins Rodrigues, missa na Capela de Santa Terezinha.

A Antenor Barros Leal, pronunciamento no meu Jubileu, celebrado no restô La Mère Germaine, na Costa Azul.