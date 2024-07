Foto: acervo pessoal Anfitriola Lúcia Mello entre nora Cláudia, netas Thaís e Sofia e bisneta Rafaela, nos braços da mamãe

Martelando-Martelante: Tenho sempre abordado, no meu Minuto em O POVO-CBN, a questão do jogador de clube e de seleção.

O grandioso Domingos da Guia, apontado o Pelé da defesa, era excelente no Flamengo, e nem tanto na Seleção.

Como se viu no Mundial da França, em 38, quando desferiu um pontapé sem bola e levou o Brasil pro precipício.

Muito mais recentemente, tivemos os exemplos de Zico e Roberto Dinamite, que no escrete nunca brilharam completamente.

Cito, também, o goleiro Gilmar, que saía do Santos para defender a camisa canarinha do Brasil.

Já o sergipano Clodoaldo, no Mundial do México, conseguiu superar a si mesmo, garantindo o meio de campo na partida com a Inglaterra.

PANO FURADO

Último consórcio quintafeirino do Ideal teve quatro baixas, duas por viagem, duas por sociedade.

Ainda assim, Elizete Barroso formou três mesas.

VIVER

Por João Soares: Muita energia, curiosidade, leitura sem limites, estudo permanente, escrever, viajar para aprender/entender.

Coragem de comandar, boa equipe (difícil) e admitir que os contratempos precisam ser resolvidos, cada um do seu modo. Os amores ajudam, se ajudam.

CURRÍCULO

Além de Ex-Quase-Tudo na escorreita vida pública.

Lúcio Alcântara ainda forma em duas academias, Medicina e Letras, da qual foi presidente, sucedido por Tales Sá Cavalcante.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 29 de julho: Tereza Cirino, cujo marido Fernando fez vistosa administração na Federação das Indústrias .... Lady Daisy Machado, primeira-dama não tida pelo Ceará .... Alexandre Dowsley .... Ione Fiúza, forma com Luiz talvez único casal de arquitetos do Sociedade Cearense, Bíblia da Alta Roda.

BON MOT

"Se você não se atrasar demais, posso lhe esperar por toda a minha vida

" (Oscar Wilde)