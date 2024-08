Sábias reflexões

Foto: DEMITRI TULIO A contenplação da natureza

.

Zenão, citado por Diógenes Laércio: Você pode sempre se levantar depois de uma queda, porém, lembre-se que o que foi dito jamais poderá ser desdito.

Marco Aurélio, em Meditações: Aquilo que não é útil no enxame não será útil à abelha.

Deixa o passado para trás, deixa a Providência cuidar do futuro e, em vez disso, somente guia corretamente o presente.

Para reverência e justiça, cuida para que ames o que te foi atribuído.

Pois a natureza nos trouxe ambos um para o outro, justiça para que fales a verdade livremente e sem evasão.

Para que aja somente como a lei e o valor que as coisas requerem.

Foto: acervo pessoal Na grande noite do Anuário, o meu votado Roberto Cláudio, sendo abraçado por meu crachá, no front receptivo de O POVO

DE MESTRE

Cair da tarde de sábado, Livraria Leitura, do Iguatemi.

Lança de Minutos de Português, do prof Valdemir Mourão.

NA ESPERA

Enquanto apoteótico almoço da Unidos do Natal não chega.

Dr Álvaro Andrade, Cláudio Philomeno, Maurício Leal e Bil Farias, entre outros titulares da Escola, vão se divertindo nos fins de semana tinindo do restô do Ideal.

ESMERALDAS

Quarentanos do Grupo Chocalho, criado por Auriberto Cavalcante.

Ensejarão Sessão Especial na Assembleia Legislativa, sugerida pelo deputado Cláudio Pinho, dia nove, duas da tarde.

RONDA DOS NATAIS

De compromisso com seu calendário, neste abrir de agosto, segundo Sociedade Cearense, Antônio Cambraia, bom prefeito, que depois teve dois mandatos de deputado federal .... Ivan Bezerra, caçula do proeminente clã do Sul do Estado .... Marly Pinheiro Nogueira, viúva do Etevaldo, um dos melhores sujeitos já havidos .... Marcílio Fiúza, uma das preciosidades deixadas pela grande Ignez.

BON MOT