Favoritos do coração

Foto: Valery HACHE / AFP Contemplação na paisagem do Mar Mediterrâneo

Fala, Coração: Colégio favorito, Salesiano Domingos de Baturité .... Viagem inesquecível, China.

Casa de jogo, Cassino do Ideal .... Banho de mar, Mediterrâneo .... Corriola, Turma do Líbano .... Boate, Sacha's do Rio.

Clube, Náutico, único do qual fui sócio pagante .... Melhor Seleção, Brasileira de 70, no México .... Morada, Torre do Iracema Plaza, agora, posto no chão.

Televisão, Eles Fazem a Cidade .... Padre, Dom Miguel Câmara .... Açude, Orós .... Livro, todos meus cinco.

Honraria, Medalha da Abolição, pelo governador Cid Gomes .... Honraria Privada, Cidadania da Federação das Indústrias, sob Jorge Parente.

Maior show promovido, da Rhodia, no José de Alencar, dois espetáculos num só domingo .... Xodó, Ibiza .... Pensamento de minha autoria, A família é a ditadura do afeto.

Foto: acervo pessoal Com os pais Antônio e Danielle Gomes e avó Mônica Arruda, folhinha do meio da semana, Emanuel

CORDAS NO CAMPUS

Levando Luiz Gonzaga e Alberto Nepomuceno no repertório, grupo de violoncelos da Universidade Federal.

Apresenta-se, quinta 8, no auditório da Estadual.

ÁRBITRO DO BOM TOM

Ouvintes ávidos por minhas dicas sobre Comportamento, em O POVO-CBN.

Ensejam ao repórter honrar, ao pé da letra, alcunha que lhe pôs principal fundador da Escola de Medicina, dr Jurandir Picanço.

AJEBEANAS

Dia 22, às 19, no Benficarte do João Soares, lança de A Linguagem dos Caminhos, de Giselda Medeiros.

Saudada por Vládia Mourão, presidente da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, da qual autora também foi.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 2 de agosto: Ana Albuquerque, mulher do Mário David, por sua vez, bisneto de um dos Doze das Damas .... Kalil Otoch Neto, cujo avô sempre apontado um dos príncipes da colônia libanesa .... Carla Gadelha, consorte do médico humanitário, que atende por Joaquim .... Leonardo Napoleão, advogado.

BON MOT

"IDEAL DO AMOR E DA VERDADEIRA GENEROSIDADE É DAR TUDO DE SI COMO SE ISSO NÃO TIVESSE LHE CUSTADO NADA" Simone de Beauvoir