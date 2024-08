Propósitos e obstáculos

Foto: Samuel Setubal Esportes ao vento na Praia/Lagoa do Cauípe

De Marco Aurélio, em Meditações: De fato, ninguém pode frustrar os propósitos de sua mente, sendo eles impossíveis de serem tocados por fogo, tirania ou calúnia.

Os obstáculos fazem parte da vida, coisas acontecem, se interpõem em nosso caminho, circunstâncias desandam.

Porém, nada pode deter a mente estoica, quando está querendo de maneira apropriada, porque em cada linha de ação ela conservou uma "cláusula inversa".

Que vem a ser uma opção de segurança, se um amigo nos trai, o fenômeno acima citado é aprender a partir do modo como isso aconteceu.

E como perdoar o erro dessa pessoa. Se somos aprisionados, nossa cláusula é poder recusarmos a nos abalar por essa mudança de circunstância.

E tentarmos ser úteis para nosso companheiro de prisão. Quando uma falha técnica apaga nosso trabalho, então nossa cláusula é poder começar de novo.

Foto: acervo pessoal No Cipó de Joaquim Gadelha, Elizeu Batista, Valdenor Pinheiro e Júlio César Pereira

MADRUGATIVO

Mal aterrissou do circuito Belô-Sampa, Vicente Alencar, correspondente da coluna nas lides literárias.

Logo cedinho, dia seguinte, batia na porta do Palácio da Luz, à cata das novas.

FAZ JUS

Amanhã, este espaço precioso de O POVO.

Traz justíssima reverência a uma das figuras mais marcantes da vida cearense.

FASCINADO

Deveras encantado com o azul da capa do Sociedade Cearense 24.

Aliás, também no teor em questão, Livro da Nata tem sido muito feliz.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 3 de agosto: Ednilo Soárez, de soberbo desempenho na presidência do Instituto Ceará .... Helena (Bebé) Diogo, matrimoniou Waldyr, que usufrui de alto ibope junto amigos .... Rose Franck, cujo inesquecível pai, Gervásio Pegado, presidiu Clube dos Lojistas do Santa Lúcia .... Nonato Luiz, de cordas dedilhadas com aptidão e maestria .... Fernando Távora, relacionamento que iniciei no I Veterado.

BON MOT

"É DIFÍCIL SE CONVENCER DE QUE SE É FELIZ, ASSIM COMO É FÁCIL ACHAR QUE SEMPRE FALTA ALGO" Cecília Meireles