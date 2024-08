Lança com estilo

Foto: Gentil Barreira - DIVULGAÇÃO Fachada do BS Design, na avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza

.

O lançamento daquela biografia será um dos grandes acontecimentos do ano, sensação começando pelo local escolhido, o despertativo BS Design da Desembargador Moreira.

E a música ante-tema da noite, pois começa às sete horas, será Tudo Foi Ilusão, composta por Arcilino Tavares e Laércio Santos, em 1956.

Interpretada por Anísio Silva, foi sucesso em todo o País, e aqui, sobretudo, por Paulo José.

A ideia, como é sabido, partiu do Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara, que transmitiu ao Beto Studart.

Que, por sua vez, imediatamente acionou presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, Reginaldo Vasconcelos.

Que promoveu encontros ensaiativos não só em Fortaleza, fora os dois que aconteceram no Cumbuco.

Foto: acervo pessoal Entre 93-94, José Sarney, no Maranhão, com seu particular amigo José Duailibe, aliás, trata-se de um presidente cuja decência pessoal não pode ser discutida

O HOMEM CERTO

Embora distante, Wilma Patrício comandou a batalha da mala que não voou entre Palma de Mallorca e Lisboa.

Feliz que foi na escolha do amigo Francisco Brandão, que em 24 horas levantou o véu e recuperou.

ECO

Vânia e Aristófanes Canamary baixaram duas vezes no Cumbuco, no final de semana, em mister boasvindantes.

Sábado, no Ibiza, que reabria, e domingo, no Fornetto, quando Marcus Lage comboiou dr Weiber Xavier.

NO ALTO

Fabíola Girão baixou em Fortaleza com namorado Thomas.

Primogênita de Luciano, mora hoje na Suíça, atuando no mercado financeiro.

BICOS DE PENA

No José de Alencar, por conta de Fagner, ministro Raul Araújo e Marietta .... Gostando e voltando, Regina e Pedro Galvão, tocador gráfico do meu Livro da Nata, vistos novamente no Don Pepe .... De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Viviane, mulher do Frota Pinto e Marinho de Andrade de Sobral.

BON MOT