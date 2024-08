Preparativos do lança biográfico - Parte 2

Foto: Reprodução Linkedin Reginaldo Vasconcelos

Abrindo a semana, e antes de atravessar a Constelação Escossiana, quer dizer, os respectivos drs Ana Carolina e Giovano Augusto.

Produtor daquela biografia, Reginaldo Vasconcelos, me conduziu ao nono do BS, onde Beto Studart baixou logo a seguir.

Para explanar as diretrizes e bases do top evento de terça, 13 de agosto.

Na ocasião, foi estipulado o ante-tema da festa, qual seja, Tudo Foi Ilusão, de Arcilino Tavares e Laércio Santos.

Que em meio dos anos 50s consagrou Anísio Silva em todas as paradas, chegando a bater Conceição de Cauby.

Ficou resolvido que um piano de cauda será posto no térreo da bela edificação, dando cobertura à voz de César Barreto, especialmente contratado.

Foto: acervo pessoal Focada aqui com Fernanda Quinderé, nataliciante de hoje, Emília Patrício, que não festejará nem no Icaraí ou Tabuba, porém, na Iracema tradicional. (By Evando)

DEPOIS EU CONTO

Confesso recebimento de Contação das Minhas Memórias, de Raimundo Padilha.

Que caiu no meu agrado desde o título, aliás, sou pouquinho protagonista.

ENTRE GERAÇÕES

Edilmo Cunha levou a almoçar ontem, no Mezzi, Bernardo Moraes, filho do saudoso Paulinho, um dos treze chorados da Unidos do Natal.

Que retornou à terrinha, após morar no Rio e na Bahia.

DO DESCANSO

Dois presidentes da Fiec flagrados no almoço-jubileu de Bebé Diogo, mulher do Waldyr, domingo festejado.

Fernando Cirino e Beto Studart.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 7 de agosto: Morgana Pimentel Dias Branco .... Ferruccio Feitosa, que comandou o Esporte estadual .... Jamile Boyadjian, sogra de Santa Cruz .... Socorro Barreira .... Flávio Filgueiras

BON MOT