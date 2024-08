Lugar de paliteiro não é na mesa

Foto: Reprodução Capa - Perfil - Eduardo Campos - Jornalista, escritor e dramaturgo cearense Eduardo Campos foi autor de peças importantes como "O Morro do Ouro"

No meu Minuto de O POVO-CBN, por muitos já chamado de Minutão, martelei esta semana.

Os 80 anos do Patrão Inesquecível Eduardo Campos, no restô do Ideal, tendo vindo especial de Brasília, para saudá-lo, companheiro Associado Paulo Cabral.

Que não se usa paliteiro na mesa, mesmo sendo prata de lei, pois artefato em questão é bom para banheiro.

O macarrão tanto funciona como prato principal, como, também, acompanhando carne, frango e até peixe.

Estou satisfeito é expressão que não se aplica à mesa, pois se presta bem mais para operação de cama.

Foto: acervo pessoal Aldira e João Borges, nas Dunas Urbanas

BEM PENSADO

Desde ano passado, colei nos Pontistas do Sérgio, em O POVO-CBN.

Todos bons, porém, destaco Thiago, o Minhoca, pelo modo escorreito de expor sua versão.

SE ESFUMOU

No Ibiza, cruzei com Francisco Carneiro e sua mulher Eliana Melém, da sociedade paraense.

Que me passaram que não ficou ninguém do meu tempo, já tendo partido Rômulo Maiorana, Edevaldo Martins, Regina Pesce e Adenilton Lage.

À BEIRA-MAR

Anfitrião de hoje no Ancoradouro, imobiliarista Luciano Cavalcante.

Que recebe para almoço em torno do nataliciante Patriolino Dias.

BICOS DE PENA

Cantante Paulo José vai aos States entregar filho nominado pra Engenharia Mecânica .... Hoje, no Chez Marc do Icaraí, Edilmo Cunha capricha, reunindo patoteiros da Associação Sem Vida Alheia (ASVA) .... Emília Patrício, que mora de frente para o mar, aniversariou dentro dele, num catamarã.

